Таможня даст добро цветам?

В ближайшее время цветочная продукция может существенно подорожать в связи с повышением таможенных платежей.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители компаний – импортеров цветочной продукции.

В частности, по словам генерального директора компании «Украфлора» Елены БУКАЛО, начиная с 10 августа, при оформлении грузов, которые поступали в адрес компании (срезанные цветы, комнатные растения или луковицы), компания столкнулась с ситуацией, когда таможенные органы Украины без объяснения причин принимали решение об увеличении стоимости товара, указанного в инвойсе. В первую неделю стоимость была увеличена в 3,6 раза, а начиная с 16 августа, когда пришли следующие машины, было принято решение увеличить цены в инвойсах уже в 5 раз.

Представитель компании утверждает, что имеет в наличии все необходимые для оформления документы. Компания также направила официальные письма на имя руководителя Киевской региональной таможни и руководителя Таможенной службы Украины, однако данные органы имеют право отвечать на запросы в течение месяца. Поскольку цветы не могут находиться на таможне столько времени, компания приняла решение оформлять груз по требуемой стоимости.

«Таможня дала нам право оформиться по так называемому 230-му приказу, который гласит, что если в течение 90 дней компания-импортер предоставит документы, подтверждающие стоимость по инвойсам, то, возможно, они (работники таможни – УНИАН) рассмотрят и примут решение о возврате этих денег не на счета компании, а в счет уплаты будущих платежей», – отметила Е.БУКАЛО.

По ее словам, начиная с 16 августа т.г., сумма платежей компании по таможенным декларациям должна была составить 231 тыс. грн., однако после повышения цен по инвойсам данная сумма выросла до 781 тыс. грн. Кроме того, машина с луковицами, по которым стоимость таможенных платежей составляла 109 тыс. грн., увеличилась в цене таможенных платежей до 545 тыс. грн. «То есть за груз, стоимость которого 39 тыс. евро в машине, стоимость платежей (составила – УНИАН) 54 тыс. евро», – подчеркнула Е.БУКАЛО, отметив при этом, что все эти выплаты будут заложены в стоимость цветов для реализации потребителям. Поставки в торговые сети компания уже осуществляет в убыток, поэтому в ближайшее время цены будут повышены.

«Когда мы пересчитали стоимость цветов с учетом новой таможенной стоимости, оказалось, что себестоимость цветка розы-«восьмидесятки» (длиной 80 см – УНИАН) была 19 грн., а теперь она поднимается до 39 грн. Это прямая себестоимость без наценки... Добавьте сюда еще хотя бы 10-15%, это будет наценка «Украфлоры», – 43 грн. Ну а теперь к 43 грн. прибавьте 70% (наценка розничных продавцов – УНИАН) – вот такая цена должна появиться на розничном рынке Украины», – сказала Е.БУКАЛО.

Данные о повышении таможенных платежей в 5 раз подтверждает директор компании «Интерфлора Украина» Анатолий ЗАЧИНСКИЙ. «В течение августа-сентября объем импорта составит около 10 грузов, а переплата таможенных платежей составит 6 млн. грн. Для нашей компании невозможно найти дополнительно 6 млн. грн.», – сказал он.

Кроме того, по словам А.ЗАЧИНСКОГО, из этих 6 млн. грн. большую часть суммы составляет НДС, поэтому, если цены на товары не будут повышены в 5 раз, то по результатам месяца компания будет иметь отрицательное сальдо по уплате НДС. «Налоговая этого не допускает и реально средства не возмещает. Если мы уменьшим цену, мы останемся в убытке, а если повысим ее в пять раз, то тоже будем в убытке, потому что никто не будет покупать (цветы – УНИАН)», – сказал директор компании «Интерфлора Украина».

По его словам, из-за роста цен от сотрудничества с компанией уже отказываются украинские цветочные производители. При этом А.ЗАЧИНСКИЙ отметил, что его компания ежегодно уплачивает 4 млн. грн. разных налогов, не считая таможенных платежей.

Кроме того, представители цветочного бизнеса сообщили об изменениях условий растаможивания импортируемых товаров. По словам генерального директора компании «Камелия» Татьяны КОСТЮКОВОЙ, со вчерашнего дня, 25 августа, все компании, аккредитованные на Киевской региональной таможне, переводятся в областную таможню. «Мне было очень тяжело за два дня аккредитоваться», – отметила она.