Минюст и Госфинмониторинг будут обмениваться данными о деятельности юристов

Министерство юстиции и Государственный комитет финансового мониторинга с целью предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, будут обмениваться информацией относительно финансовых операций, которые осуществляются нотариусами, адвокатами и другими лицами, предоставляющими юридические услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий совместный приказ двух ведомств подписали министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и председатель Госфинмониторинга Сергей ГУРЖИЙ.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что согласно приказу Минюст будет получать от Госфинмониторинга данные относительно финансовых операций нотариусов и адвокатов, которые подлежат финансовому мониторингу, статистические данные об ошибках, допущенных при представлении информации о финансовых операциях, выявленные факты нарушений и т. п.

По его словам, Минюст будет использовать данную информацию при осуществлении надзора за нотариусами и адвокатами относительно соблюдения ими требований законодательства.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что такие полномочия были предоставлены Минюсту Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (в редакции от 18 мая 2010 года).

По словам министра юстиции, закон предусматривает формирование общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, которая позволит правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что совместный приказ Минюста и Госфинмониторинга проходит государственную регистрацию. Документ вступит в силу через 10 дней после госрегистрации.