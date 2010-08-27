Нужны новые механизмы взаимодействия системы образования и экономического сектора

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости внедрения новых механизмов взаимодействия между системой образования и экономическим сектором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования.

«Относительно специальностей, которые востребованы в реальном секторе экономики и бизнесе, здесь необходимо строить новую систему взаимодействия вузов и народного хозяйства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также сообщил, что правительство планирует в 2011 году увеличить бюджетные расходы на систему образования и фундаментальную науку. В то же время он не уточнил возможные объемы финансирования.

Кроме того, по мнению Н.АЗАРОВА, необходимо усиливать и стимулировать развитие научно-инновационных центров на базе высших учебных заведений.

«Опыт ведущих иностранных университетов демонстрирует, что они являются научно-инновационными центрами, которые вовлекают в свою работу сотни промышленных предприятий и инновационных учреждений. Например, ежегодный бюджет внешних исследований Оксфорда за десять лет возрос почти в три раза. Довольно низкий бюджет Массачусетского технологического института превысил 700 млн. долларов в 2009 году», - объяснил Н.АЗАРОВ.