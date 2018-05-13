НДС-облигации: вместо денег - очередная «обязаловка»

Крупные налогоплательщики ожидают своей доли НДС-облигаций, ведь Минфин прогнозировал, что выпуск второго и самого объемного транша ОВГЗ на носу. А налоговики тем временем досчитывают последних «счастливчиков»… Впрочем, гашение облигациями долгов по НДС - это всего лишь "пожарная" ликвидация последствий бюджетных "форс-мажоров". При этом не заметно, чтоб ликвидировалась основная причина возникновения задолженности государства по этому налогу - латание бюджетных дырок "живыми" деньгами, в том числе экспортеров.



Неопределенные прогнозы

Вот-вот вторая группа экспортеров "увидит" возмещение задолженности по НДС (пока, правда, в виде НДС-облигаций). Буквально в минувшую пятницу, 20 августа, Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) объявила об объемах второго транша облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость (НДС-облигации) – более 13 млрд. грн. Кроме того, в ГНАУ насчитали более 300 предпринимателей, которые попадают во второй список на возмещение. Это так называемый список крупных налогоплательщиков, сумма возмещения налога которым превышает 10 млн. грн. Как сообщалось ранее, всего будет сформировано три списка плательщиков налога: в первый попали предприниматели, задолженность перед которыми незначительная, во второй – крупные налогоплательщики, остальные попадут в третий список.

Загадкой остаются только сроки выпуска. Под натиском журналистов глава Минфина Федор Ярошенко сознался, что второй транш будет выпущен «после праздников». Каких именно, он не уточнил, но, очевидно, речь идет о праздновании Дня Независимости. Сопоставив отрывки информации от данных ведомств, можно сделать вывод, что на текущей неделе будет осуществлен второй и самый объемный выпуск НДС-облигаций, если, конечно, правительство вновь не начнет затягивать с ним.

Напомним, ранее заместитель главы ГНАУ Сергей Любченко заявлял, что всего ожидается выпуск трех траншей НДС-облигаций, которые должны быть осуществлены до конца августа: "В августе, по моей информации, весь реестр, окончательный, который будет насчитывать около 16,4 млрд. грн., будет перечислен на электронные счета плательщиков, т.е. облигации в этом месяце будут выданы... У нас есть окончательный реестр примерно на 14 млрд. грн., и 2 млрд. грн. еще отрабатываются". Правда заместитель министра финансов Татьяна Ефименко позднее "отодвинула" данный срок до середины сентября: «Самый последний срок формирования списков – не позже середины сентября, но хотелось бы до конца августа». При этом ранее прогнозированный срок по выпуску ценных бумаг, согласно ее заявлениям, припадал на «конец этого месяца (июль – УНИАН)-начало августа».

Очевидно, что работа по формированию списков налогоплательщиков пока не предусматривает согласования заявлений и прогнозов ГНАУ и Минфина. Более того, ни в одном, ни в другом ведомстве пока не могут на календаре «прикинуть» окончательные сроки по выпускам облигаций. Возможно также, что затягивание с выпуском второго транша оправдывается сезонностью (после окончания августовских отпусков можно ожидать большей активности на рынке ОВГЗ), а также объемом транша.

Почем облигации?

А теперь несколько слов об объемах траншей. Напомним, 2 августа Минфин провел первый выпуск НДС-облигаций. В утвержденный министерством реестр малых плательщиков налога вошли 705 предприятий, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составила 48,453 млн. грн. На второй выпуск приходится более 13 млрд. грн. Путем нехитрых вычислений получаем приблизительную сумму третьего транша НДС-облигаций – почти 3 млрд. грн.

При этом номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется с 31 января 2011 года. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

Первый транш рынок облигаций поглотил практически незаметно – это не те объемы, которые могут существенно на него влиять. На очереди второй транш, который является намного более ожидаемым и более весомым. Инвестиционные компании еще в начале месяца заявили о своем желании приобретать НДС-облигации. Приблизительная стоимость – около 70% от номинала, однако «в зависимости от объемов возможно изменение цены», значится на официальном сайте одной из ИК. На "Украинской бирже" НДС-облигации торгуются в ценовом диапазоне 79-80% от номинала. В компании "Astrum Investment Management" отмечают, что на рыночную стоимость облигаций, кроме прочего, будет влиять фактор отсутствия доступного кредитования и желание компаний-экспортеров привлечь средства для бизнеса.

Проблемы могут возникнуть у тех компаний, которые захотят возмещения НДС «живыми деньгами». По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, учитывая ситуацию с дефицитом бюджета, сомнительной выглядит возможность предприятий отстоять свое право на возмещение НДС «живыми деньгами» в суде, куда они будут вынуждены обратиться, отказавшись от облигаций. Кроме того, судовая тяжба не будет способствовать бизнесу даже при позитивном решении в пользу предприятия, поскольку она довольно растянута во времени.

По сведениям партнера юридической компании "Эйдиком" Дианы Антохиной, после введения облигационной схемы погашения задолженности по НДС случаев выплаты «живыми деньгами» пока нет. «Также пока нет информации касательно судебной практики попыток добиться возмещения налога от государства в гривне, а не в облигациях», - говорит юрист.

По ее словам, для субъектов хозяйствования (юрлиц) облигационная схема не безнадежна, поскольку есть возможность отчуждать (продавать) ОВГЗ между теми же субъектами хозяйствования. «Такие операции могут быть интересны отдельным финучреждениям, за счет их процентности», - отметила Д.Антохина. Кроме того, на сегодня также рассматривается возможность погашения задолженности по НДС путем векселей, сообщила юрист.

УНИАН обратился на «горячие телефоны» Госказначейства и ГНАУ, по которым, собственно, предпринимателей и должны были консультировать по вопросам, связанным с НДС-облигациями. По первому телефону нам сообщили, что предприниматели интересуются в основном организационно-консультационными вопросами: присутствуют ли они в списках, сроки по оформлению и т.д. В то же время жалоб на проблемы функционирования системы НДС-облигаций не поступало. Оператор «телефона доверия» ГНАУ также сообщил, что во время его дежурств звонков с жалобами не поступало.



НДС-облигации как панацея

Одним из стимулов для ликвидации задолженности государства по НДС перед предприятиями стало ожидаемое возобновление кредитования со стороны Международного валютного фонда. Ряд экспертов скептически расценивает действия властей по решению проблемы задолженности НДС. Однако есть и позитивные оценки, например, со стороны Европейского банка реконструкции и развития, хотя и там отмечают, что ставка по ценным бумагам в 5,5%, предложенная правительством, не является рыночной.

Стоит отметить, что ситуация с почти 25-миллиардным долгом по НДС, по состоянию на май 2010 года, требовала государственного внимания уже давно. И даже принятое в марте решение о налаживании механизма погашения долгов и ненакапливания их в последующем, в принципе, пока выглядит только обещанием. С начала лета Минфин отодвигает сроки по выпуску НДС-облигаций, а ГНАУ – сроки по внедрению системы автоматического возмещения налога.

Станут ли облигации панацей от НДС-долгов? В этом уверен председатель ГНАУ Александр Папаика. Сегодня в банковском секторе существует избыточная ликвидность. Банки, а именно – государственные, уже имеют возможность кредитовать предприятия под будущие зачисления основного транша ценных бумаг, отмечают в ГНАУ. Налоговики считают, что целесообразно было бы также выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на „старые” остатки невозмещенных сумм НДС.

Для государства, безусловно, механизм НДС-облигаций является достаточно выгодным, особенно в условиях дефицитного бюджета, говорит Д.Антохина. Однако для предприятий, которым нужны "живые" деньги, он не всегда приемлем.

Кроме того, маловероятным выглядят заявления налоговиков о введении системы автоматического возмещения НДС. Ведь даже при наличии списков самых-самых честнейших предпринимателей, вряд ли они избегнут дополнительных проверок, или же список "НДС-автоматов" будет максимально коротким.

В любом случае, на сегодня власть пытается ликвидировать последствия, а не причины задолженности по НДС. Однако удастся ли ей это через механизм облигаций, пока судить сложно. Ведь проблема идет в комплексе и с необходимостью наполнения бюджета, а главное – необходимостью сократить его дефицит, что правительству пока плохо удается в связи с возрастающими объемами социальных выплат, рост которых в первом полугодии составил 35%.

Хотя стоит также напомнить, что новый Президент пришел к власти в том числе и с лозунгом, что Украина за два срока его пребывания на должности войдет в двадцатку самых развитых стран мира. Поэтому, как минимум, с внутренними долгами властям рассчитываться придется. Да и сам механизм возврата долгов по НДС облигациями, в принципе, адекватен нынешней экономической ситуации, несмотря на недовольство и скептицизм предпринимателей, которые хотели бы получить от государства долги деньгами. Однако реализацию такого плана постоянно что-то тормозит. Возможно, этому есть объективные объяснения, возможно, в скором времени начнутся поиски виновных в задержках с возмещением. В Украине в основном всегда так - глобальное для всех "хорошее дело" начинается хорошо, а потом все, и инициаторы не в последнюю очередь, тихонько ждут, когда об инициативе забудут. Ибо объективно нельзя облагодетельствовать всех и сразу. Что придумали на этот раз?

P.S. Сегодня, 26 августа, УНИАН попробовал еще раз выяснить дату выпуска второго транша НДС-облигаций, обещанного после праздников, обратившись по телефону контакт-центра ГНАУ. После прослушивания всего музыкального разнообразия, включаемого на время ожидания ответа, наконец, третий оператор предложил узнать всю информацию по адресу сайта ГНАУ (www.sta.gov.ua) в бегущей строке вверху сайта. А вот информация с бегущей строки: «Шановні громадяни! У випадку проявів протиправних та корупційних дій з боку працівників податкової служби звертайтесь за телефоном довіри (044) 272 24 89”. Но, поскольку в нужной нам информации о выпуске НДС-облигаций ничего противоправного не предполагается, по указанному телефону мы решили не звонить.



Юлия Главацкая (УНИАН)

