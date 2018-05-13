Урезание полномочий Минэкономики: обезглавить, обескровить или ликвидировать?

Чем острее чиновник чувствует приближение своей отставки, тем индифферентнее становится его отношение к занимаемой должности. Вот и министр экономики Украины Василий Цушко на днях заявил о том, что не исключает своего увольнения в самое ближайшее время. При этом, министр продемонстрировал полное равнодушие к довольно-таки высокому креслу, отметив лишь, что работает добросовестно, а претензии могут быть предъявлены к любому министру. Подобный стоицизм украинских министров конечно не новость, накануне своего увольнения многие из них говорят о готовности без сожалений покинуть занимаемую должность. Но в случае с Василием Цушко может оказаться, что жалеть действительно не о чем - последние пару-тройку месяцев сфера деятельности Минэкономики сужается на глазах.

Не так давно в ведение МИДа Кабмин передал торгово-экономические миссии, а 18 августа заместитель Цушко Валерий Мунтиян сообщил о планах правительства перевести и весь внешнеторговый блок Минэкономики в подчинение Министерству иностранных дел. Таким образом, и без того не самое весомое в Правительстве министерство лишается значительной части своих полномочий. С одной стороны это можно рассматривать как реформу исполнительной власти, с другой, как политический шаг, направленный на ограничение влияния и возможностей нынешнего главы Минэкономики. Но остается и третий вариант. Сокращение полномочий может оказаться первым шагом к полной ликвидации Министерства экономики, которое так и не смогло стать центром генерации экономической стратегии, а превратилось во вспомогательное министерство.

Цель, миссия, философия



На первой странице сайтов многих компаний можно увидеть рубрику с пафосным заголовком «Философия нашей компании» или что-то в этом роде. Как сказано на сайте Министерства экономики, оно является ведущим государственным органом, обеспечивающим единую государственную политику экономического и социального развития страны, а также сотрудничество с Европейским Союзом (не будем ерничать по поводу того, что теперь к ЕС впору дописывать "и Российской Федерацией").

В планах Минэкономики на 2010 год есть раздел под называнием «Развитие и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей Украины со странами мира». Вот основные пункты этого раздела (надеюсь, "дубовые" канцеляризмы официоза не отпугнут читателя от дальнейшего чтения):



- Обеспечение развития торгово-экономического сотрудничества на основе полномосштабной зоны свободной торговли между Украиной и Российской Федерацией и другими странами СНГ, дальнейшая либерализация торговых режимов и минимизация препятствий в продвижении украинских товаров на рынки стран СНГ.



- Создание зоны свободной торговли и обеспечение развития секторального сотрудничества в рамках переговорного процесса относительно заключения Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом



- Содействие наращиванию экспорта украинских товаров путем внедрения режимов свободной торговли с перспективными торгово-экономическими партнерами Украины: Европейской ассоцией свободной торговли, Канадой Турцией и др.



- Обеспечение участия Украины в многосторонних переговорах ВТО и переговорах других международных организаций торгово-экономического направления.



Все вышеперечисленное можно рассматривать как краткое пояснение того, какие собственно задачи стоят перед внешнеэкономическим блоком Минэкономики. Планы, прямо скажем серьезные и для страны крайне важные, и тот кто занят их реализацией может рассчитывать на внимание, как со стороны вышестоящего руководства, так и со стороны общественного мнения. Тут же и регулярные встречи с влиятельными персонами мировой экономической элиты. Внешнеэкономический блок позволял сохранять главе Минэкономики чувство собственной важности на достаточно высоком уровне.



Теперь Кабмин планирует реорганизацию Минэкономики "с целью экономизации внешней политики", о необходимости которой не раз заявлял Президент Украины Виктор Янукович. И в свете грядущей реорганизации все вышеперечисленное применительно к Минэкономики уже выглядит по меньшей мере странновато.

Как известно, торгово-экономические миссии при посольствах Украины уже переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДу. Решение о передаче внешнеэкономического блока Минэкономики ожидается в ближайшее время, о чем говорят в самом экономическом министерстве. Вероятность того, что это действительно произойдет близка к 100%, так как подобное решение, поддерживают и Президент и премьер-министр. Остается не совсем понятным - в какой виде будет проведена реорганизация. К сожалению, на сегодня не сочли нужным четко высказать свою позицию в этом вопросе представители правительства.

Что же в таком случае останется самому Министерству экономики? Об этом также можно прочитать в списке приоритетных задач министерства на 2010 год. Первым пунктом там как раз и заявлена разработка предложений относительно проведения административной реформы. Затем следует внедрение новых подходов в сфере стратегического планирования и прогнозирования, формирование соответствующей методологической базы относительно изменения подходов к среднесрочному прогнозированию и т.п.



К тому же, среди основных заданий министерства на 2010 год значится, что Минэкономики должно заняться выполнением функций специальноуполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере государственных закупок. О том, что инициативы Минэкономики в сфере регулирования госзакупок могут спровоцировать рост коррупции в этой, и без того крайне непрозрачной сфере, за последние месяцы было написано немало, так что не будем повторяться.

В итоге, в списке основных функций реорганизованного министерства, получаем набор из рутинной бумажной работы и очень скользкой сферы госзакупок. Маловат списочек функций, как для целого министерства...

Вспомогательное министерство

В передаче внешнеторгового блока Минэкономики Министерству иностранных дел сможно найти, как позитивные, так и отрицательные стороны, считает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. «Мне кажется, что проблема Кабмина заключается не в том, кто чем будет заниматься, а в том, какова должна быть оптимальная структура правительства. Вопрос в том насколько функции министерств продуманны и согласуются между собой. При этом, передача части функций Минэкономики МИДу должна быть только отдельным шагом и тут важно понять, что за ним кроется — частные интересы отдельных руководителей или же это часть общей концепции Правительства в отношении перераспределения обязанностей между министрами. Пока, что либо утверждать тяжело. Одно можно говорить с уверенностью - давняя проблема нашей административной вертикали заключается в том, что в отношении нее отсутствует единое видение. В результате у нас постоянно меняется количество вице-премьеров, сложная ситуация с заместителями министров. В среднем их примерно семь на одного министра», - сказал И.Бураковский.



Главную проблему Министерства экономики он видит в том, что на протяжении многих лет министерство так и не смогло стать экономическим мозгом правительства. «Ключевые решения всегда принимались на политическом уровне, в лучшем случае министерство давало какие-то рекомендации. В экономической сфере у нас доминирует Министерство финансов, всегда были очень сильны позиции Государственной налоговой администрации. И в этой связи возникал вопрос — а чем собственно занимается Минэкономики? Есть часть лицензионной работы, сведения экономической информации, но никогда мы не видили в Минэкономики экономического штаба страны. Если мы сегодня рассмотрим вертикаль власти: вице-премьер-министр по экономическим вопросам Сергей Тигипко — министр экономики Василий Цушко, то у меня создается впечатление, что министерство выполняет распоряжения, спущенные свыше. Даже уровень окладов в Минэкономики всегда был меньше чем во многих других министерствах, что свидетельствует о степени внимания, которое Кабмин уделяет этому министерству», - отмечает эксперт.



По его мнению в Украине давно должна была появиться продуманная стратегия в отношении внешнеэкономической деятельности. «Пока же все на уровне постановки задач, но кто и как их будет выполнять непонятно. От этого и зависит кто будет в авнгарде - дипломаты или экономисты. К тому же у нас традиционно внешнеполитическая составляющая была разорвана с внешнеэкономической идеологически и административно», - добавил И.Бураковский.



Говоря о зарубежном опыте, эксперт отметил, что он не дает однозначного ответа относительно структурной организации правительства. «Единственное что можно утверждать — это то, что в Украине слишком много отраслевых министерств: Минуглепром, Минагрополитики, Минпромполитики и т. д. Как правило правительства в других странах строятся по функциональному признаку, к примеру, в Японии было министерство экономики, торговли и промышленности, уже из самого названия было понятно, что это единый кулак способный решать глобальные вопросы. Минэкономразвития России имеет последнее слово в отношении каких бы то ни было изменений экономической политики государства, хотя там тоже присутствуют политические решения в экономике. Нам нужна административная реформа исполнительных органов власти и четкое распределение функций в рамках этой реформы. Ели мы хотим управлять в ручном режиме, то нам нужно больше министерств и ведомств, если же мы пойдем другим путем то система должна меняться», - подытожил И.Бураковский.

Без работы Минэкономики не останется. Если останется...



В вопросе реформирования Минэкономики следует исходить из тех задач, которые стране предстоит решать и сейчас и в будущем, убежден директор экономических програм Центр Разумкова Василий Юрчишин. «Когда-то в Украине существовало Министерство внешних экономических связей и торговли (в 1999 году это министерство было объединено с Минэкономики — ред.), на каком-то этапе было решено передать функции этого министерства Минэкономики. Вместе с тем, координация внешнеэкономической деятельности, скорее, вплотную связана с дипломатической работой, чем с сугубо экономической. Таким образом, если речь идет об усилении интеграционных процессов, повышении эффективности украинских торговых миссий за рубежом, то передача внешнеэкономического блока от Минэкономики МИДу имеет смысл», - считает В.Юрчишин.



Вместе с тем, по его словам, для Минэкономики по прежнему важнейшей задачей остается создание привлекательного инвестиционного климата в Украине и работа с зарубежными инвесторами. Кроме того Минэкономики стоит сосредоточиться на улучшении условий работы для малого и среднего бизнеса.



Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно возможной ликвидации Минэкономики в дальнейшем, В.Юрчишин не исключил этого. «Это вполне возможно. К сожалению, последние 5 лет Минэкономики не выполняло своих задач, как интелектуальный центр украинской экономики. Задачи министерства сводились к вспомогательным функциям при Министерстве финансов», - добавил он.

По политическим мотивам

Но куда же мы денемся от политики, которая постоянно проступает сквозь цифры статистических данных и графики производственных показателей. Как известно, в ходе формирования правительства Азарова, Василий Цушко был назначен министром экономики по квоте КПУ, а значит несмотря на свою лояльность к Президенту, все-таки остается для "регионалов" чужим. Тем более, что накануне местных выборов КПУ пытается максимально дистанцироваться от Партии Регионов, возлагая на нее всю ответственность за экономические трудности электората. Правда, сам Василий Цушко неоднократно заявлял, что узнал о своем назначении на пост министра экономики по квоте КПУ только постфактум.



Василий Юрчишин не склонен усматривать в причинах передачи части полномочий Минэкономики МИДу политической подоплеки. «Я не считаю, что министр экономики является настолько самостоятельной фигурой, что начнет по собственной инициативе проводить какие-то радикальные экономические реформы или принимать решения по внешнеэкономическим вопросам без соглосования с главой правительства», - отметил эксперт.



Однако министр экономики и инфраструктуры оппозиционного правительства Александр Бондарь считает совершенно иначе. «Решение о передаче внешнеэкономического блока МИДу является абсурдным. Пока в Минэкономики будет ликвидироваться соответствующая структура, а в МИДе - создаваться, работа на внешнеэкономическом направлении может на целый год быть парализована», - сказал он и добавил: «У Минэкономики и так не очень много функций осталось и намерение Кабмина сократить их еще больше связано только с тем, кто и что возглавляет. Дело в том, что глава МИД Констатин Грищенко пользуется большим доверием власти, чем Василий Цушко и в этом основная причина реорганизации Минэкономики».



Чего больше в реформе Минэкономики - политики или, все же, экономики - сказать трудно. Другое дело, что в нашей стране ликвидация или создание министерства, мягко говоря, существенно не отражалось на ситуации в той сфере за которую они отвечали. Вот сейчас в который раз заговорили о ликвидации МинЖКХ, а может кто-нибудь из граждан страны сказать, что он почувствовал реальные изменения в этом самом ЖКХ за три года существования министерства? Кроме регулярного повышения коммунальных платежей, для потребителя услуг ЖКХ фактически ничего не меняется. Подобная взаимная независимость, видимо, существует и во взаимоотношениях собственно украинской экономики с Министерством экономики: экономика - отдельно, министерство - отдельно. А попытки реорганизации того или иного ведомства заставляют искать в этом не светлые мотивы "целесообразности и оптимизации" властного аппарата, а скорее, смутные цели "надавить" или "обескровить" отдельных "партнеров" или на примере "разборки" с тем или иным ведомством, сделать прозрачные намеки остальным находящимся у власти чиновникам.

И даже то, что информация о готовящейся передаче внешнеэкономического блока исходит от Минэкономики, на фоне дипломатичного молчания МИДа и отсутствия конкретики со стороны правительства, косвенно подтверждает: реорганизация, скорее, способ "ущемить" Минэкономики, чем "осчастливить" МИД. Закончатся ли все подвижки сменой министра, перетряской полномочий или ликвидацией министерства - увидим уже в сентябре, когда вновь начнутся парламентские баталии. Мы уже стали свидетелями как того, что "региональная" власть с легкостью увольняет недавно назначенных министров, так и того, что "скользкие" и разобщающие должности (вроде того же вице-премьера по гуманитарным вопросам) - с такой же легкостью ликвидируются.

Антон Лосев (УНИАН)