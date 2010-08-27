Межбанк: котировки составляют 7,8898-7,8903 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8910 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8898/7,8903 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2569/0,2571 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 30,6875 рубля за доллар (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2724/1,2726 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0375/10,0430 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0250/10,0290 грн./евро.