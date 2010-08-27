МОФТ отмечает необходимость профессиональной юридической поддержки для валютных трейдеров

Международное объединение Форекс-трейдеров «Traders Union» (МОФТ) отмечает необходимость профессиональной юридической поддержки для трейдеров, работающих на валютном рынке.

Директор Объединения Александр Алексеев отметил, что, поскольку трейдеры являются незащищенной категорией людей, для них вопрос юридической поддержки актуален всегда. «Именно поэтому организаторы МОФТ выступают новаторами в этой сфере и предлагают своим участникам всестороннюю юридическую поддержку. Все члены «Traders Union» могут быть уверены, что в случае необходимости специалисты юридического департамента будут отстаивать их права на всех уровнях», добавил А.Алексеев.

Наличие такого сервиса стало возможным благодаря партнерству МОФТ с консалтинговой компанией «Interpay Ltd.». Компания-партнер также принимает непосредственное участие в формировании страхового фонда, перечисляя в него 10% от своей чистой прибыли. Фонд гарантирует страхование депозита, обеспечивая, тем самым, безопасность вложений в финансовый рынок участникам Объединения.

По сведениям г-на Алексеева, преимущества работы с МОФТ оценили уже более 7000 человек, а выгодные условия сотрудничества привлекают все больше трейдеров в ряды Объединения. А.Алексеев отметил, что главным преимуществом МОФТ является выплата трейдерам 60% от партнерского вознаграждения по каждой совершенной сделке. При этом не имеет значения, прибыльная сделка или убыточная.

Справочно: МОФТ — профессиональная организация, созданная для форекс-трейдеров и не преследующая цели заработка. “Traders Union” внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. Это, в свою очередь, предполагает регулирование деятельности организации Законодательством РФ.

МОФТ предоставляет трейдерам информационную поддержку. Все участники получают доступ к самым точным и своевременным аналитическим обзорам финансовых рынков, многочисленным справочным материалам, а также к рейтингам дилинговых центров.

Более подробную информацию о работе «Traders Union» Вы можете найти на сайте компании по адресу: http://traders-union.ru.