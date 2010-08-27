Иностранцы сокращают инвестиции в Украину

В первом полугодии 2010 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1,783 млрд. долл. США прямых инвестиций, что составляет 66% от поступлений за первое полугодие 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Из стран Европейского Союза поступило 1,179 млрд. долл. (66,1% от общего объема), из стран СНГ – 418,7 млн. долл. (23,5%), из других стран мира – 185,1 млн. долл. (10,4%).

В то же время капитал нерезидентов сократился на 534 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в первом полугодии 2010 года составлял 495,8 млн. долл., что составляет 21% от уровня за аналогичный период 2009 года.

Выросли объемы капитала из Российской Федерации – на 323,4 млн. долл., Кипра – на 150,7 млн. долл., Люксембурга – на 101,6 млн. долл., Казахстана – на 97,4 млн. долл. и Франции – на 78,2 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран и изъятия инвестиций сократились объемы капитала инвесторов из Соединенных Штатов Америки на 89,6 млн. долл., Греции – на 45,5 млн. долл., и на 77,8 млн. долл. за счет курсовой разницы и исключения капитала инвесторов из Великобритании.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – в сумме 591,6 млн. долл., занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, бытовыми изделиями и предметами личного потребления – 84,5 млн. долл. и операциями с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям – 55 млн. долл. В то же время капитал прямых иностранных инвесторов на предприятиях промышленности сократился на 226,5 млн. долл. (за счет курсовой разницы и исключения капитала).

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2010 года составил 40,402 млрд. долл., что на 1,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2010 года, и в расчете на одного украинца составлял 880,7 долл.

Инвестиции поступили из 126 стран мира.

В десятке основных стран-инвесторов, на которые приходится более 81% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 9,079 млрд. долл., Германия – 6,619 млрд. долл., Нидерланды – 3,929 млрд. долл., Российская Федерация – 2,877 млрд. долл., Австрия – 2,591 млрд. долл., Великобритания – 2,228 млрд. долл., Франция – 1,709 млрд. долл., Виргинские Острова, Британские, – 1,334 млрд. долл., Швеция – 1,299 млрд. долл. и США – 1,215 млрд. долл.