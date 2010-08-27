Гостаможслужба усилила контроль за растаможиванием цветов

Государственная таможенная служба Украины приняла дополнительные меры, направленные на усиление контроля за таможенным оформлением живых растений и цветочной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

В частности, было принято решение сконцентрировать таможенное оформление живых растений и цветочной продукции в зоне деятельности Киевской областной таможни (приказ Гостаможслужбы от 19 августа 2010 года №937), согласно которому таможенное оформление товаров, которые импортируются субъектами ВЭД, расположенными в зонах деятельности Киевской региональной, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской таможен, будет осуществляться Киевской областной таможней.

Таможенники уверяют, что данные меры не создадут дополнительных осложнений в порядке осуществления таможенного оформления, поскольку общее количество таких товаров составляет 3%, однако обеспечат единые подходы к достоверности и полноте декларирования этих товаров, контроль за их классификацией и правильностью определения таможенной стоимости.

Объемы импорта живых растений и цветочной продукции, которая классифицируется по товарной группе «06», согласно УКТ ВЭД, постоянно увеличиваются (по сравнению с аналогичным периодом 2009 года объем вырос на 2%), расширяется география импорта, которая насчитывает почти 60 стран-экспортеров.

К крупнейшим странам-экспортерам относятся: Нидерланды – 41%, Польша – 17%, Италия – 10%, Турция – 7%.

Причем, по отдельным видам этой продукции из Нидерландов импортируется от 27% до 99%.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время цветочная продукция может существенно подорожать в связи с повышением таможенных платежей в 5 раз, начиная с 16 августа, заявляют украинские производители цветов.