Межбанк закрылся снижением доллара - 7,8875/7,8902 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8910 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8898/7,8903 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8875/7,8902 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2569/0,2571 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2566/0,2569 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,7075 рублей за доллар (-0,0650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2695/1,2735 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0375/10,0430 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0250/10,0290 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,0350/10,0410 грн./евро.