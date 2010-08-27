НБУ: в августе амплитуда колебаний рыночного курса гривня/доллар незначительна

С начала августа амплитуда изменений рыночного курса гривни к доллару США остается незначительной.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

Такую ситуацию Нацбанк объясняет превышением суммы поступлений иностранной валюты от нерезидентов над суммой переводов валюты в их пользу. При этом увеличение указанных поступлений происходило за счет роста объема внешних инвестиций, а также кредитов и депозитов.

В этих условиях объемы покупки Национальным банком Украины иностранной валюты на межбанковском рынке превышали ее продажу.

Официальный курс гривни к доллару США изменялся в соответствии с ее рыночными котировками. Вследствие этого с начала месяца гривня ревальвировала на 0,04% – до 7,89 грн./долл. Относительно евро гривня укрепилась на 2,92% – до 10,0148 грн./евро, а относительно российского рубля – на 2%, до 2,5598 грн./10 рублей.