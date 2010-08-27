Минтранс надеется получить 370 млн. грн. кредита

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает на получение кредита в размере 370 млн. грн. для финансирования строительства автомобильно-железнодорожного моста через р. Днепр в Киеве (Дарницкий мост) до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам 1-й заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Есть необходимость проведения тендеров на финансовые услуги. Будет проведен тендер - будет определен банк. Мы рассчитываем, конечно, на государственный банк, поскольку сумма кредита там немаленькая... Времени у нас еще немного есть на проведение этой процедуры. Сумма кредита там оговорена - порядка 370 млн. грн. Надеемся, до конца года эти деньги получить», - отметил он.

По его словам, что касается финансирования из Госбюджета строительства моста, то оно идет стабильно и по плану.

«Мы до конца сентября попробуем в пробном режиме запустить железнодорожное сообщение, и с таким расчетом, чтобы автомобильное сообщение, наверное, первую часть его, запустить к концу года. Это будет решением проблемы автомобильных пробок в Киеве. А на следующий год мы по планам этот мост введем в эксплуатацию в полном объеме», - сказал В.КОРНИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1376-р от 7 июля т.г.) выделил из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве и поручил ряду банков рассмотреть вопрос кредитования Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) на 370 млн. грн. под это строительство.

При этом ОАО "Государственный сберегательный банк Украины", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", акционерному коммерческому банку "Киев", "Родовид Банку" и акционерному банку "Укргазбанк" поручено рассмотреть на протяжении 30 рабочих дней вопрос относительно возможности предоставления ЮЗЖД кредитов на общую сумму 370 млн. грн. со сроком погашения до 31 декабря 2011 года и процентной ставкой не более 15% годовых для строительства данного моста. Министерству финансов поручено обеспечить контроль за предоставлением кредитов.

Напомним, в 2011 году планируется полностью завершить строительство мостового перехода и организовать двустороннее автомобильное движение.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».