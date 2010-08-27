Цветы на украинской таможне в августе подорожали на 30-40% - Гостаможслужба

Повышение таможенной стоимости импортируемой в Украину цветочной продукции в августе составило 30-40% по сравнению с июлем 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

«В общем, по шестой группе товаров УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) повышение таможенной стоимости в августе против июля составило 30-40%», - отметили в пресс-службе.

В то же время, в Гостаможслужбе не исключают, что повышение таможенной стоимости по отдельным товарам шестой группы состоялось в 5 раз.

В течение лета таможенники осуществляли проверку цветочного рынка страны и выявили ряд нарушений во время декларирования импортируемых в страну цветов. «Априори дорогие цветы декларируются как дешевые», - отметили в Гостаможслужбе. Особенно внимательно таможенники отслеживают деятельность не украинских производителей, а посредников. Как пример, там сообщили, что средняя стоимость ввезенных в Украину цветов из Нидерландов, составляет 2,5 долл., в то время как посредники пытаются импортировать по цене 0,6 долл.

Также в Гостаможслужбе отметили, что не привязывали работу по исследованию рынка к 1 сентябрю, традиционному периоду повышенного спроса на цветы. Кроме того, там отрицают факт перераспределения рынка, о чем заявляют участники цветочного рынка.

Как сообщал УНИАН, украинские производители цветов заявляют, что в ближайшее время цветочная продукция может существенно подорожать в связи с повышением таможенных платежей в 5 раз.

По словам гендиректора компании «Украфлора» Елены БУКАЛО, начиная с 10 августа, при оформлении грузов, которые поступали в адрес компании, «Украфлора» столкнулась с ситуацией, когда таможенные органы Украины без объяснения причин принимали решение об увеличении стоимости товара, указанного в инвойсе. В первую неделю стоимость была увеличена в 3,6 раза, а, начиная с 16 августа, когда пришли следующие машины, было принято решение увеличить цены в инвойсах уже в 5 раз.