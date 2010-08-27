Эксперт: предложение долларов продолжило превышать спрос, но это было не особенно заметно

Предложение долларов США на текущей неделе немного продолжало превышать спрос, но это превышение было не особенно заметно.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, «текущая неделя была очень короткой и послепраздничной, что обусловило вялость на валютообменном рынке». Рынок колебался на уровне 7,89/7,8920 грн./долл. в течение всей недели. Национальный банк Украины в этот период на рынок не выходил.

И.ДАВИДЕНКО отметил, что в конце прошлой и на текущей неделе уменьшились остатки на корсчетах банков в НБУ до приблизительно 23 млрд. грн. по сравнению с 26-28 млрд. грн в первой половине месяца, что связано, скорее всего, с платежами в бюджет. На этой неделе Нацбанк также разместил свои депозитные сертификаты на сумму 2,85 млрд. грн. на срок от двух недель до двух месяцев.

По мнению эксперта, в течение следующей недели, скорее всего, стабильная ситуация на валютном рынке Украины сохранится.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанковском рынке в пятницу, 27 августа, торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8910 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8898/7,8903 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8875/7,8902 грн./долл.