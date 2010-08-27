Эксперт: напряжение в Еврозоне нарастает, акции падают, а спрос на активы-убежища высокий

Напряжение внутри Еврозоны нарастает, фондовые рынки демонстрируют снижение, а спрос на активы-убежища, каковыми являются золото, швейцарский франк и сингапурский доллар, остается высоким.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он подчеркнул, что евро/доллар не спешит выходить из текущего диапазона. Валютная пара осталась к концу недели в районе 1.27, после того как ранее отметилась на максимумах в районе 1.2745 на фоне общего всплеска интереса к риску и сильного отчета по настроениям немецких потребителей.

По мнению эксперта, «европейская экономика и ее перспективы выглядит гораздо привлекательнее американской. Экономисты, ожидавшие, что темпы восстановления экономики США во 2-й половине этого года вырастут, теперь пересматривают свои прогнозы, поскольку перспективы рынка занятости и инвестиций становятся все мрачнее и мрачнее. Работодатели США отказываются увеличивать штаты, поскольку не наблюдают признаков устойчивого роста экономики, ставка безработицы остается на уровне 26-летнего минимума, а отчет Министерства труда, запланированный на следующую неделю, впервые за 8 месяцев может продемонстрировать сокращение количества рабочих мест».

С другой стороны, считает В.СТЕЛЬМАХ, крупнейшая в Европе экономика Германии, во втором полугодии вряд ли сохранит темпы своего роста, а очередное решение агентства S&P снизить рейтинг Ирландии и сообщения о том, что греческие банки пытаются объединяться, чтобы избежать банкротства, служат этому дополнительным подтверждением. Британская валюта продолжает торговаться с подавленным настроем. Серьезное давление на фунт оказали комментарии нового члена Денежно-кредитного комитета Банка Англии Мартина УЭЙЛА, который заявил, что Британия столкнулась со "значительным" риском нового сползания в рецессию, после чего валюта пробила вниз 200-дневную скользящую среднюю на 1.5475. На текущий момент фунт/доллар торгуется вблизи фигуры 1.55. Пробитие стопов ниже 1.5475 обеспечит дополнительный импульс для дальнейшего снижения к 1.5460/50 и 1.5435/30.

По словам эксперта, среди ключевых событий будущей недели – протоколы по последнему заседанию Федерального комитета по открытым рынкам США во вторник, решение по процентной ставке ЕЦБ в четверг, а также ключевой отчет по рынку труда США, классически в первую пятницу месяца. В.СТЕЛЬМАХ отметил также запланированное на сегодня (27 августа) выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ. Многие ожидают от главы ФРС признания, что американская экономика скатывается обратно в рецессию, что должно усилить давление на американскую валюту, сообщил эксперт.