НБУ призывает банки оборудовать свои учреждения пандусами

Национальный банк Украины обращается к банкам с призывом оборудовать свои учреждения пандусами.

«К Национальному банку Украины обратилась Всеукраинская общественная организация «Ассоциация инвалидов-спинальников Украины», которая на сегодняшний день насчитывает более 35 тысяч инвалидов-спинальников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с просьбой оказать помощь в создании условий для свободного доступа людей с ограниченными физическими возможностями в банковские учреждения», – говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

НБУ просит банки поспособствовать в создании благоприятных условий для свободного доступа людей с ограниченными физическими возможностями в банковские учреждения, в частности, оборудовать банки пандусами, перилами и т.п., а также принять меры для установления банкоматов таким образом, чтобы они были доступными людям с особыми потребностями