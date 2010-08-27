Минфин осуществил второй выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 27 августа 2010 года осуществило второй выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, выпуск облигаций был осуществлен согласно Реестру инвентаризации налогоплательщиков, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Министерством финансов Украины.

По информации министерства, в утвержденный реестр вошло 217 плательщиков НДС. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 2 млрд. 047,815 млн. грн.

В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 25 февраля 2011 года, 26 августа 2011 года, 24 февраля 2012 года, 24 августа 2012 года, 22 февраля 2013 года, 23 августа 2013 года, 21 февраля 2014 года, 22 августа 2014 года, 20 февраля 2015 года, 21 августа 2015 года.

Дата полного погашения облигаций – 21 августа 2015 года.

Международный идентификационный номер ценных бумаг указанного выпуска облигаций – UA4000082531.

В сообщении указывается, что в ближайшее время Министерство финансов осуществит выпуск остальных облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, первый выпуск НДС-облигаций был осуществлен 2 августа 2010 года на сумму 48 млн. 453 тыс. грн.

Справка УНИАН. НДС-облигации выпускаются для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.