Кабмин считает оптимальным сроком принятия Налогового кодекса 1 ноября

Кабинет министров Украины считает, что оптимальным сроком принятия Налогового кодекса будет 1 ноября – 15 декабря.

Об этом в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№ 31 (811) от 28 августа - 3 сентября 2010 года) сказал вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

“Важно, чтобы кодекс был принят не позже окончательного варианта госбюджета на 2011 год. Чтобы новый бюджет был подготовлен на его основе. Думаю, оптимальными сроками будут 1 ноября - 15 декабря. Когда окончательно утверждается бюджет”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он выразил надежду, что в первой декаде сентября черновой вариант Налогового кодекса будет завершен, а во второй декаде со всеми дополнениями и изменениями - опубликован.

Среди новых налоговых норм, которые предусмотрены документом, вице-премьер назвал отмену возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте определенных сырьевых товаров. “Мы считаем, что возмещения НДС при экспорте зерна не будет. Так же и леса. Экспортируйте не древесину, а мебель, не зерно, а мясо. То есть сначала добавляйте стоимость”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Представитель правительства также сообщил, что в кодексе будет предусмотрено не создание отдельных территорий с льготным налогообложением, а льготы будут предоставляться лишь отдельным отраслям.

По словам вице-премьера, рабочая модель налога на недвижимость, которая предусмотрена на сегодня в документе, такова: 40 кв. метров на человека не облагаются налогом, а на любой лишний метр - 10 грн. налога. “Что же касается сельской местности, то если у вас дом до 200 кв. м, то вы не платите ничего. А сверх этого - 10 грн. за каждый метр раз в год”, - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Среди прочего, вице-премьер отметил, что по его оценкам уровень теневой экономики в Украине составляет 55-60 процентов доходов бюджета.