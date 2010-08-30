Товарооборот между Украиной и Россией вырос на 70%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что товарооборот между Украиной и Россией за последних полгода увеличился на две трети - на 70 процентов.

Об этом глава государства заявил в интервью "Немецкой волне".

«Я доволен этим. Я считаю, что мы должны проводить открытую политику по отношению к нашим соседям и быть стабильными и надежными партнерами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он обвинил предыдущее руководство в свертывании экономических контактов с Россией, в результате чего на 15% снизился ВВП.

«Сепаратисты или националисты, руководившие страной пять лет, потеряли больше чем две трети товарооборота между Украиной и Россией», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и прибавил, что «товарооборот между Украиной и Россией с 40 миллиардов долларов упал до 13 миллиардов».

«Такую политику назвать успешной – не поворачивается язык. До конца этого года, возможно, мы достигнем товарооборота, который был при моем правительстве», - пообещал Президент.

На вопрос корреспондента, может ли В.ЯНУКОВИЧ гарантировать, что кризис с поставкой газа на запад больше не повторится, Президент ответил: «Это невозможно, такого не будет некогда, по крайней мере, пока я буду президентом»

Глава государства заверил, что «мы сейчас пытаемся строить такие отношения, которые бы удовлетворяли Европейский Союз, Россию как потребителя и поставщика энергоресурсов, и Украину как транзитера».