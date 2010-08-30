Генпрокуратура проверяет законность госзакупок

Генеральная прокуратура проводит проверки относительно законности осуществления государственных закупок в 2010 году в ряде министерств и ведомств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Такое решение принято, учитывая изучение Генпрокуратурой данных о состоянии государственных закупок в 2009 - 2010 годах.

Так, выяснилось, что значительное количество бюджетных средств в прошлом году использовались для закупки работ и услуг за государственные деньги по неконкурентным процедурам. В частности, из 105 млрд. грн. государственных средств, использованных в прошлом году на закупку товаров, работ и услуг, только на закупке у одного участника (исполнителя) потрачено почти 30 млрд. грн.

Кроме того, результаты проверок, проведенных прокурорами в первом полугодии текущего года, свидетельствуют, что нередко эти средства использовались незаконно, в том числе разворовывались.

Поэтому Генпрокуратура также поручила прокурорам АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя провести проверки по этим вопросам, в частности законности государственных закупок в 2010 году, информировали в пресс-службе.