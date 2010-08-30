Межбанк: котировки по доллару падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,8855/7,8895 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2568/0,2571 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0285/10,0365 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,2721/1,2723 долл./евро (пятница, 27 августа, – 1,2724/1,2726 долл./евро).

В пятницу, 27 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8857 грн./долл.