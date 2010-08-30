Банк России снизил курс доллара и евро
15:20, 30 августа 2010Финансы
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Стоимость бивалютной корзины - тоже
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 31 августа, снизился на 3,29 копейки - до 30,6640 рубля, курс евро - на 0,20 копейки до 39,0291 рубля, следует из данных Банка России, сообщает РИА Новости.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на три копейки и составила на вторник 34,42 рубля против 34,45 рубля на выходные и понедельник.
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