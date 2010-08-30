Межбанк закрытие: доллар снизился 7,8850/7,8870 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8855/7,8895 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8860/7,8890 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,8850/7,8870 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8874 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2568/0,2571 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2567/0,2570 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2568/0,2571 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль остался на прежнем уровне – 30,7074 рубля за доллар (-0,0001).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2700/1,2770 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0285/10,0365 грн./евро, к 12:00 цены поднялись до 10,0340/10,0395 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,0175/10,0250 грн./евро.