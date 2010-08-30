Эксперт: динамика ставок по депозитам осенью может измениться в любом направлении

Динамика ставок по вкладам физических лиц с наступлением осеннего периода, более активного со стороны бизнеса, может измениться в любом направлении.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она отметила, что процентные ставки по вкладам физических лиц снижаются уже несколько месяцев. При этом темпы падения ставок в ближайшее время должны замедлиться, считает эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 25 по 27 августа 2010 года изменений на рынке депозитов практически не было. Средние процентные ставки по всем видам срочных вкладов остались на уровне предыдущей недели. Исключение составили только «универсальные» вклады (с возможностью снятия). Они успели подешеветь - по вкладам в гривне на 0,17 пункта, в иностранной валюте – на 0,04 пункта. Теперь вклады с возможностью частичного снятия можно разместить под ставку от 5 до 10% годовых в гривне, от 2% до 6% - в долларах США, от 1,5% до 4,75% - в евро.

По информации эксперта, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 2,5 до 14% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 16,5%; на 6 месяцев – от 11,5 до 17%; на 12 месяцев – от 12,5 до 17,5%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на 1 месяц – от 2 до 6,25% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 8%; на 6 месяцев – от 4,5 до 8,75%; на 12 месяцев – от 5,5 до 9,3%. По вкладам в евровалюте ставки таковы: на 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 1,45 до 6,75% годовых; на 6 месяцев – от 1,7 до 7,5% годовых; на 12 месяцев – от 1,95 до 8%.