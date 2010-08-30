Янукович: Украина "перевыполняет" обязательства перед МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что Украина «выполняет и перевыполняет» свои обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями немецких деловых кругов, которая состоялась сегодня в Берлине.

«Обязательства, которые мы брали перед Международным валютным фондом, на 100% выполняются и перевыполняются. Хотя меры, которые мы сегодня планируем в Украине, в обществе вызывают, как говорят, неоднозначную реакцию», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, это вынужденные и прогрессивные шаги новой власти, ведь Украина все 19 лет своей независимости не реформировалась. «И 19 лет шли разговоры о реформах, шла борьба за власть, были столкновения, выяснения отношений», - объяснил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня «Украине нужно очень быстро реформироваться во имя будущего».