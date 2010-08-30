Янукович намерен улучшить позиции Украины

Президент Украины Виктор Янукович заявил на встрече с деловыми кругами Германии, которая состоялась в Берлине, что намерен существенно улучшить позиции Украины в рейтинге мировых экономик, сообщает РИА Новости.

"В наши планы входит улучшение позиции Украины в рейтинге бизнес-привлекательности не менее, чем на 40 позиций, а в рейтинге конкурентоспособности мировых товаров - не менее, чем на десять позиций. Ключевым показателем успешности реформ в этом направлении будем считать достижение показателя среднего темпа роста ВВП не менее чем 5% в год - я считаю этого реально достигнуть", - сказал Янукович.

Он также заявил, что курс на евроинтеграцию - это цивилизационный выбор Украины.

Украина неоднократно декларировала, что евроинтеграция является приоритетом для страны. При этом Украина активно развивает сотрудничество с Россией. Некоторые аналитики видят противоречия между евроинтеграционным курсом Украины и дружбой с Россией.

"Для Украины евроинтеграция - не только внешнеполитический приоритет, это наш цивилизационный выбор. Мы знаем, что это те ориентиры, к которым мы должны стремиться, и только тогда мы получим такую страну, о которой мы мечтаем", - сказал Янукович.

Он добавил, что Украина надеется уже в ближайшее время подписать договор об ассоциации Украины с Европейским союзом, а также о создании зоны углубленной торговли и начать процесс введения безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Мы готовы сделать для этого, как говорят, все домашние задания", - отметил Янукович.