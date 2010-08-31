Moody's: Рост банковского кредитования в Китае создает риски

Кредитное рейтинговое агентство Moody`s обеспокоено тем, что Китай обеспечивает свой экономический рост, увеличивая напряжение на банковскую систему, и это ставит страну под угрозу в случае ухудшения общей ситуации, сообщает 30 августа Daily Telegraph.

Банки быстро увеличивают свои балансы за счет привлечения заемных средств, и эта политика целиком зависит от быстрого экономического роста. "Проблемы начнутся, если рост китайской экономики замедлится, не сумеют своевременно к этому приспособиться", - заявила старший аналитик Moody`s по Китаю Ивонна Чан (Yvonne Zhang), сообщает k2kapital.

Рейтинговое агентство отмечает, что суверенный фонд China Investment Corporation (CIC) на прошлой неделе занял $8 млрд. для рекапитализации трех банков, находящихся в государственной собственности, то есть использовал долг для увеличения банковского капитала.

Агентство заявило, что поддержка банков таким методом является "кредитно негативной" для Китая в целом. "Увеличение активов и капитала является искусственным. Рост зарегистрированного капитала дает банкам возможность увеличивать кредитование и, по сути, наращивает долг системы", - отмечает Moody`s.