Минфин осуществил третий выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов в понедельник осуществило третий выпуск НДС-облигаций на сумму 8,3 млрд. грн.

"В утвержденный реестр вошло 117 плательщиков налога. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 8,307 млрд. грн", - сообщил Минфин.

Уплата процентного дохода и амортизации по этому выпуску НДС-облигаций приходится на: 28 февраля и 29 августа 2011 года, 27 февраля и 27 августа 2012 года, 25 февраля и 26 августа 2013 года, 24 февраля и 25 августа 2014 года, 23 февраля и 24 августа 2015 года.

Новые облигации получили международный идентификационный код (ISIN) UA4000082622.

Напомним, Кабмин предложил предприятиям оформить НДС-облигациями долг по возмещению НДС по состоянию на 1 мая 2010 года.

Номинальная доходность новых бумаг составляет 5,5% годовых, они являются амортизационными - раз в полгода по ним будет погашаться 10% основного долга.