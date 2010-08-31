Банк России сохранил прежней ставку рефинансирования

Совет директоров Банка России оставил без изменения ставку рефинансирования - 7,75% - и другие ставки по своим операциям, несмотря на ускорение инфляции в годовом исчислении до 5,9% на 23 августа, сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ по итогам заседания совета во вторник, сообщает РИА Новости.

"Однако Банк России в настоящее время не видит достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод о негативном влиянии указанных ценовых шоков на инфляцию в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Банк России продолжит отслеживать воздействие указанных факторов на инфляционные процессы", - сообщает ЦБ.

Центробанк в июне завершил начавшийся в апреле 2009 года цикл снижения ставок. За этот период ставка рефинансирования сокращалась 14 раз - до 7,75% с 13%.