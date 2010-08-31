Эксперт: банки увеличивают количество предлагаемых программ кредитования

О том, что рынок кредитования в Украине замер, говорить не приходится, поскольку банки постепенно увеличивают количество предлагаемых программ.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Тем не менее, по ее словам, «на рынке кредитования в настоящее время наблюдается относительное затишье».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на сегодня условия предоставления кредитов физическим лицам на приобретение автотранспорта таковы: реальные процентные ставки колеблются от 23,94-30% годовых, сроки кредитования – от 1 до 3, гораздо реже до 5 лет, размер авансового платежа – не меньше 30% от стоимости автомобиля. По ипотечным кредитам условия следующие: процентная ставка 24%-28% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречается – 50% от стоимости недвижимости.

Эксперт отметила, что по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов: под залог недвижимости на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 26-31,25% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку +3-+6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне; +5%-11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.