Средний курс доллара в банках сегодня без изменений – 7,88/7,91 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 30 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,91/10,06 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-9,97 грн./евро, по продаже – в пределах 9,98-10,15 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 августа изменился незначительно и сегодня составляет 0,2494/0,2570 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,5% и сегодня составляет 9,91 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,06 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-9,97 грн./евро, по продаже – в пределах 10,00-10,15 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 30 августа и сегодня составляет 0,2492 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,2%, до 0,2574 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2300/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,915 грн., евро – 9,88/10,08 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 31 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8861, к евро – 10,015347, к российскому рублю – 0,25718.