Эксперт: инфляция в Украине составит 10,3%

Решение правительства о повышении цен на газ для населения на 50%, а также увеличение мировых цен на продукты питания провоцируют рост инфляционных ожиданий в стране и прибавляют к текущей инфляции 7,2%, однако до конца года ее уровень в Украине сохранится в пределах 10,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК.

По его словам, в следующем году уровень инфляции может быть ниже 10%.

По прогнозам аналитиков X-Trade Brokers Ukraine, рост номинальной заработной платы в стране к концу текущего года составит 9%.

Справка УНИАН. В Госбюджете на 2010 год заложен показатель инфляции (декабрь к декабрю) на уровне 13,1%.

Национальный банк Украины ожидает в 2010 году инфляцию на уровне не более 10-12%, базовую инфляцию – 8-10%.