Эксперт: курс гривни может закрепиться на уровне 7,85 грн./долл. и 10,8 грн./евро

К концу года курс гривни к доллару может закрепиться на уровне 7,85 грн./долл., к евро – 10,8 грн./евро.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня во время пресс-конференции озвучил эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК.

«Восстановление доверия к банковскому сектору, снижение долларизации экономики, полученное финансирование от МВФ и увеличение резервов НБУ в первом полугодии 2010 года на 11,4% - до 29,846 млрд. долл. будут способствовать стабильности национальной валюты. Таким образом, курс гривня/доллар к концу года может закрепиться на уровне 7,85 грн.», - отметил он.

По словам эксперта, у евро есть шансы восстановить позиции на мировом валютном рынке Forex и зафиксироваться на уровне 1,33 долл./евро. В Украине в таком случае курс гривня/евро к концу года составит 10,80 грн. за евро.