Межбанк: доллар очень незначительно подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8850/7,8885 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,8870/7,8905 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,8865/7,8895 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:20 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8889 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2553/0,2556 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2556/0,2558 грн./рубль. К закрытию цены достигли верха – 0,2557/0,2559 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,82 рублей за доллар (+0,1126).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2630/1,2695 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9695/9,9765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,9975/10,0050 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,0020/10,0090 грн./евро.