«Укрпромбанк» будет проводить расчеты с кредиторами через «Златобанк»

«Укрпромбанк» (Киев) будет осуществлять расчеты по требованиям кредиторов через «Златобанк». Об этом говорится в сообщении ликвидатора банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 31 августа 2010 года.

«Ликвидатор ООО «Укрпромбанк» сообщает, что расчеты по требованиям, внесенным во II, III, IV и VI очередности удовлетворения (требования I и V очереди - отсутствуют) будут осуществляться через банк-агент АО «Златобанк», - говорится в сообщении.

В сообщении ликвидатора от 31 августа указывается, что согласно статье 96 закона "О банках и банковской деятельности" требования каждой следующей очереди кредиторов удовлетворяются после полного расчета с предыдущей.

Каждый кредитор, чьи требования отнесены к вышеуказанным очередностям, будет персонально проинформирован письмом от банка-агента касательно конкретной информации по расчетам.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. Нацбанк принял решение отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации ООО «Укрпромбанк».

В начале июля 2010 года «Укрпромбанк» передал часть своих активов и пассивов банку "Дельта".