АМКУ и Госкомпредпринимательства не могут применять меры к Нацбанку и его нормативным актам

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства констатируют, что не могут применять меры воздействия ни к Национальному банку Украины, ни к его нормативным актам.

Об этом говорится в письмах ведомств в ответ на обращение Ассоциации украинских банков (АУБ), текстами которых располагает УНИАН.

Как сообщалось, НБУ своим постановлением №273 от 6 июля 2010 г., среди прочего, обязал банки до 1 января 2012 г. увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 г.

АУБ обратилась к АМКУ с заявлением о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Национального банка Украины в связи с принятием вышеуказанного документа.

«Закон Украины «О защите экономической конкуренции» не включает НБУ в перечень… которым определяются органы власти, на которые распространяется действие данного Закона и относительно которых Комитетом могут приниматься соответствующие меры воздействия», - говорится в письме АМКУ.

При этом АМКУ указал, что он, согласно действующему законодательству, наделен полномочиями вносить предложения НБУ об изменении принятых им нормативно-правовых актов, которые не отвечают законодательству о защите экономической конкуренции или в результате неоднозначного понимания которых создаются препятствия для развития конкуренции.

Комитет сообщил, что у него нет достаточно полной информации для выяснения указанного вопроса по сути, и он обратился к АУБ и Нацбанку для предоставления таковой. В связи с этим рассмотрение заявления Ассоциации украинских банков от 4 августа 2010 года № 06.1-06/0497 продлено на 60 календарных дней.

АУБ также обратилась к Госкомпредпринимательства относительно того, что постановление №273 не соответствует требованиям Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Госкомпредпринимательства в своем ответе отмечает, что согласно его позиции, которая базируется на анализе действующего законодательства, «Нацбанк является особым центральным органом государственного управления, который наделен регуляторными полномочиями и в статусе которого, в отличие от всех без исключения органов исполнительной власти, отсутствует ссылка на отнесение его к органам исполнительной власти».

Таким образом, ведомство констатирует, что НБУ не является органом исполнительной власти, а согласно действующему законодательству, процедуры согласования проектов и меры воздействия Госкомпредпринимательства регламентированы исключительно относительно актов и действий органов исполнительной власти.

Тем не менее, в письме указывается, что «Госкомпредпринимательства разделяет обеспокоенность Ассоциации украинских банков по поводу нарушений со стороны Национального банка Украины требований законодательства в разработке, рассмотрении, принятии и обнародовании постановления № 273».