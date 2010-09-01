Кабмин активизирует улучшение условий для бизнеса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с целью скорейшего улучшения условий, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, и создания благоприятной среды для поступления инвестиций поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ ускорить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 1 июля 2010 № 2399-VI относительно существования одного органа государственного надзора (контроля) в составе центрального органа исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, В. ЯНУКОВИЧ, в частности, обязал главу Кабмина до 1 октября этого года разработать и представить президенту проект Закона об установлении административной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации для внесения его на рассмотрение парламента как безотлагательного.

К 6 сентября 2010 года Н.АЗАРОВ должен подать президенту результаты общественного обсуждения проекта Налогового кодекса Украины.

Также гава государства поручил до 1 ноября текущего года разработать и представить проекты законов по упрощению процедур прекращения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (отмена необходимости проведения аудита для малых предприятий и обеспечения «единого окна» для процедур ликвидации) и «О земельных торгах» для внесения их на рассмотрение Верховной Рады Украины как безотлагательных.

Кроме того, правительство должно завершить утверждение критериев распределения субъектов хозяйствования по степеням риска их хозяйственной деятельности и перечни вопросов для осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля).

«К 1 октября 2010, согласно поручению президента, Кабмин обязан обеспечить полноценную реализацию программы «Микрокредитование субъектов малого предпринимательства», в частности, путем принятия необходимых нормативно-правовых актов и разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта в продукции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, правительство и премьер лично «должны обеспечить сопровождение в комитетах Верховной Рады следующих законопроектов:

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования» (рег. № 6261);

«О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение порядка выдачи документов разрешительного характера» (рег. № 6262);

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов, связанных с внедрением единой системы государственной регистрации юридических лиц» (рег. № 6263);

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий» (рег. № 6434) », - сообщает пресс-служба президента.