Число проблемных банков в США достигло 829

Список проблемных американских банков во втором квартале вырос до рекордного количества с 1993 года, однако темпы роста продолжали замедляться, сообщает 31 августа CNNMoney.com.

В ежеквартальном докладе Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) говорится, что количество банков, в отношении которых существует угроза банкротства, выросло на 53 и теперь составляет 829. Это наименее значительный прирост с первого квартала 2009 года, сообщает k2kapital.

Банки, которые попадают в проблемный список FDIC, считаются наиболее вероятными кандидатами на банкротство. Однако в среднем до банкротства доходят лишь 13% банков из этого списка. С начала 2010 года в США обанкротились 118 банков, 45 из них - во втором квартале.

Хотя президент FDIC Шейла Бэр (Sheila Bair) заявила, что, по ее прогнозу, количество банковских банкротств в 2010 году превысит прошлогоднее количество - 140 банкротов, - суммарный объем активов обанкротившихся банков в этом году, вероятно, будет меньше.