МВФ открывает программу превентивного кредитования

Международный валютный фонд (МВФ) еще больше смягчил свои правила кредитования в попытке предотвратить распространение будущих финансовых кризисов на всю мировую экономику, сообщает 31 августа Washington Post.

Новая превентивная кредитная линия, одобренная правлением МВФ, позволит странам с не идеальной экономической репутацией заблаговременно получать значительные займы, которые они смогут быстро использовать в случае кризиса.

Это вторая подобная программа, утвержденная МВФ за последние месяцы. Она позволяет Фонду быстро реагировать на экономические проблемы, которые возникают в одной стране, но грозят распространиться на другие государства, сообщает k2kapital.

В последнее время "стала очевидной необходимость создания эффективных инструментов предотвращения кризисов" в мире, где деньги быстро пересекают границы, заявил заместитель распорядительного директора МВФ Джон Липски (John Lipsky).

Традиционно МВФ предлагает кредиты странам, уже попавшим в сложную экономическую ситуацию, но только после длительных переговоров об экономических и других реформах, которые получатель кредита обязуется провести.