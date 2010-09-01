Азаров: предложения к проекту Налогового кодекса обработаны. Их более 5 тысяч.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительственная комиссия завершила обработку предложений к проекту Налогового кодекса.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня журналистам в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области после посещения местной школы и участия в торжествах по случаю Дня знаний.

«Работа над Налоговым кодексом вступила в завершающую стадию. Правительственная комиссия вчера закончила обработку более 5 тыс. предложений, которые возникли в результате дискуссии, действительно всенародной дискуссии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр рассчитывает, что парламент примет предложения правительства по Налоговому кодексу. «Я надеюсь, что в один из первых дней, а может быть, и в первый день мы сумеем убедить народных депутатов приступить к рассмотрению этого важнейшего документа», - добавил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство при доработке проекта Налогового кодекса руководствовалось такими основными принципами как снижение количества налогов, а также их размеров. «Мы должны дать импульс нашей экономике, нашему предпринимательству, поэтому, кто бы что не говорил, самая главная отличительная черта Налогового кодекса - это наличие стимулов для инновационно-инвестиционного развития», - подчеркнул он.

Премьер уточнил, что Налоговый кодекс будет предусматривать освобождение от налога части прибыли, направляемой на обновление производства, а также впервые вводится норма ускоренной амортизации. «Поэтому, я считаю, что мы должны как можно быстрее принять Налоговый кодекс, чтобы с 1 января эти новые правила игры, стабильные правила игры, абсолютно ясные, ориентированные на существенное ускорение экономического развития, а, соответственно, и социального развития, вступили в силу», - отметил глава правительства.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обсуждения.