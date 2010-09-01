FOREX CLUB: евро снова попытается укрепиться, а фунт может продолжить снижение

Европейская валюта во вторник, 31 августа, на фоне позитивных новостей из Германии смогла отыграть часть позиций у американского доллара, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине. Так, согласно опубликованным данным, число безработных в августе в Германии сократилось на 17 000 человек, тем самым сохранив неизменным уровень безработицы в стране – 7,6%.

Однако, завоеванные в первой половине дня позиции были почти полностью утеряны после публикации в США протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август. Как стало известно, официальные лица ФРС вполне рассматривают возможность принятия дополнительных мер для поддержания экономики в случае дальнейшего ее ослабления.

Данная новость была воспринята участниками рынка как дополнительный сигнал к покупкам менее рисковых активов, какими являются доллар и японская иена. Валюта «страны восходящего солнца» продолжила свой поступательный рост против основных конкурентов, евро, фунта и доллара США. Против последнего иена укрепилась до отметки 83,00, минимум дня по данной валютной паре составил 83,80.

По итогам дня (31 августа) единая европейская валюта все же продемонстрировала рост по отношению к доллару, завершив торги на уровне 1,2680. Что касается фунта, то он в течение всей торговой сессии поступательно снижался, результатом чего и стало достижение парой фунт/доллар отметки 1,5350.

Прогноз на 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, будут опубликованы данные по изменению числа занятых от ADT, которые традиционно предшествуют публикуемым в пятницу данным по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Рынок труда по-прежнему вызывает наибольшие опасения у ФРС, что может сподвигнуть ее на принятие дополнительных мер по стимулированию экономики. По прогнозам, число занятых в августе увеличилось лишь на 15000 человек.

Среди европейских новостей наибольший интерес вызовут цифры по изменению объема оборота розничной торговли в Германии, которые могут продемонстрировать рост равный 0,5%. Данный факт может помочь евро немного укрепиться против своего основного конкурента – американского доллара. Однако вряд ли стоит ожидать от единой валюты чего-то сверхъестественного. В любом случае, всех рассудят данные по рынку труда в США.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро вновь попытается уйти к отметке 1,2600, фунт может продолжить свое снижение вплоть до 1,5300, ну а японская иена попробует обновить свой многолетний максимум против доллара, продемонстрированный ею ровно неделю назад.