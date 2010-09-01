Средний курс доллара в банках остался прежним. Евро - повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 31 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,95 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,09 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,02 грн./евро, по продаже – в пределах 10,04-10,13 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 31 августа незначительно понизился и сегодня составляет 0,2492/0,2568 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 9,95 грн./евро, курс продажи – на 0,2%, до 10,09 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,02 грн./евро, по продаже – в пределах 10,04-10,13 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился по сравнению с 31 августа и сегодня составляет 0,2496 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,2%, до 0,2570 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2590 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2300/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,915 грн., евро – 9,90/10,10 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,8867, к евро – 10,000336, к российскому рублю – 0,25551.