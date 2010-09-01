«Проминвестбанк» привлек 300 млн. долл.

«Проминвестбанк» (Киев) привлек субординированный кредит от «Внешэкономбанка» (Россия) в размере 300 млн. долл. сроком на 10 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского банка.

Согласно предоставленной информации, средства будут использованы на укрепление капитальной базы и осуществление долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики, а также на доформирование резервов под активные операции.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 28,650 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,958 млрд. грн., обязательства – 23,661 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,989 млрд. грн.

«Проминвестбанк» в первом полугодии т.г. получил убыток в размере 454,5 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".