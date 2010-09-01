Гриценко предлагает упразднить налоговую милицию

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) предлагает упразднить налоговую милицию.

Это предусмотрено законопроектом №7073 от 31 августа 2010 года, автором которого является А.ГРИЦЕНКО, обнародованном на парламентском портале.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Государственная налоговая администрация – это гражданская служба, которая не относится к правоохранительным структурам, поэтому наличие налоговой милиции в ее составе не является логичным.

«Ликвидация налоговой милиции будет способствовать уменьшению количества и оптимизации структуры налоговых и правоохранительных органов и, соответственно, уменьшению уровня коррупции», - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что после ликвидации налоговой милиции гарантии по пенсионному обеспечению ее бывших работников и членов их семей будут сохранены согласно законам «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и «О пенсии за особые заслуги перед Украиной». Также предусматривается сохранение стажа работы в налоговой милиции для соответствующих социальных гарантий.