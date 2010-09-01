Банк России снизил курс доллара и повысил курс евро

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ со 2 сентября, снизился на 6,68 копейки - до 30,8001 рубля, курс евро вырос на 15,27 копейки, до 39,1654 рубля, следует из данных Банка России, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4 копейки и составила на четверг 34,57 рубля против 34,53 рубля на среду.