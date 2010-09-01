Украина сократила бюджетный дефицит в 9 раз

Украина в июле, по сравнению с июнем 2010 года, сократила бюджетный дефицит в 9,3 раза – до 1,2 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета в июле, по сравнению с июнем, увеличились на 32,5% - до 24,132 млрд. грн., расходы и кредитование (за вычетом погашения) – сократились на 14,2% - до 25,347 млрд. грн.

По данным Минфина, финансирование дефицита происходило за счет внутренних источников, объем которых в июле составил 1,5 млрд. грн., по сравнению с 4,626 млрд. грн. в июне т.г.

В июле внешние источники покрытия дефицита госбюджета указаны на уровне «минус» 0,286 млрд. грн., в то время как в июне т.г. их объем составил 15,964 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы госказны запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе, доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн.

Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе, по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы, и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит Госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.