Визит Януковича в Китай поможет увеличению инвестиций в Украину - МИД

В Министерстве иностранных дел надеются, что государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай 2-5 сентября будет способствовать увеличению китайских инвестиций в экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Главное, что по итогам визита китайские инвестиции в Украину возрастут в разы”, - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что для Украины Китай, который имеет огромные избыточные финансовые ресурсы, является потенциально мощным инвестором, особенно в контексте подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Отвечая на вопрос, сколько инвестиций Китай может вложить в Украину, О.ВОЛОШИН отметил: ”Если Китай инвестировал свыше 25 млрд. дол. в экономику Беларуси и 1,5 млрд. дол. в экономику нашей небольшой соседней Молдовы, то я думаю, что Украина с ее потенциалом способна получить десятки миллиардов”.

По его словам, китайская сторона проявляет интерес к Украине. “Они сами подчеркивают, что главное, что им мешало раньше - это фактически нежелание Киева на серьезном уровне с ними общаться. За 6 лет в Китай не было осуществлено ни одного визита, даже на уровне министра иностранных дел. Это грандиозная ошибка для украинских интересов, и сейчас мы ее активно исправляем”, - сказал О.ВОЛОШИН.

Он также отметил, что китайские политики больше всего ценят в Украине стабильность. “Это то, чего не хватало последние годы и что мешало китайцам активно работать на украинском рынке. Сейчас стабильность есть, есть предсказуемая власть, которая готова давать обещания и выполнять их. Я думаю, что каждый украинец почувствует на себе, что сотрудничество с Китаем - это элементарно выгодно”, - сказал О.ВОЛОШИН.