Межбанк: евро значительно подорожал - на 11 копеек

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8860/7,8905 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,8885/7,8925 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,8960/7,9030 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2556/0,2559 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2562/0,2565 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2570/0,2573 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 30,73 рублей за доллар (-0,09).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро- стартовали с отметки 1,2701/1,2703 долл./евро, а к 15:10 выросли до 1,2803/1,2805 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0180/10,0265 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0625/10,0690 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1045/10,1150 грн./евро.