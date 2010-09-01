Первым замглавы НБУ назначен Арбузов вместо Шаповалова

Первым заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ) с 1 сентября 2010 года назначен Сергей АРБУЗОВ вместо Анатолия ШАПОВАЛОВА. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, А.ШАПОВАЛОВ «уволился по собственному желанию». Должность первого заместителя председателя он занимал с 25 февраля 2005 года.

С.АРБУЗОВ является председателем наблюдательного совета "Укрэксимбанка".