Astrum: прямой госдолг Украины к концу года достигнет 28% ВВП

Прямой государственный долг Украины продолжит расти в течение второго полугодия и к концу 2010 года достигнет 28% ВВП.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В частности, подчеркнул он, недавний выпуск НДС-облигаций на сумму 16,4 млрд. грн. уже стал сильным фактором роста государственного долга в августе 2010 года.

А.БЛИНОВ выделяет несколько главных факторов, вызвавших рост государственного долга в июле. Во-первых, в конце месяца правительство взяло у Международного валютного фонда кредит на сумму 1,9 млрд. долларов, причем из этой суммы около 1 млрд. долларов получил Кабинет Министров (прямой государственный долг), а еще около 0,9 млрд. долларов - Национальный банк Украины (гарантированный государством долг). Во-вторых, заимствования на внутреннем рынке в июле 2010 года продолжали расти, и новые выпуски ОВГЗ превышали погашения на 2,5 млрд. грн. В-третьих, в отличие от апреля-мая 2010 года, фактор обменного курса стал играть на увеличение государственного долга. В течение июля евро укрепился к доллару на 6,5% - с 1,23 до 1,31 долл./евро, что увеличило недолларовую часть внешнего долга как в долларовом, так и в гривневом выражении.

Как отметил А.БЛИНОВ, на сегодняшний день прямой государственный долг составляет 24,3% от оцениваемого им объема ВВП в 2010 году. При этом отношение совокупного государственного долга к ВВП составляет 32,9%. Данные показатели говорят о том, что Украина обладает достаточно низкой долговой нагрузкой по сравнению с другими развивающимися экономиками, за исключением богатых нефтегазовыми ресурсами России и Казахстана, которые имеют долговую нагрузку ниже 10% ВВП.

Однако, по мнению А.БЛИНОВА, Украина имеет проблему высокой краткосрочной долговой нагрузки. По его оценкам, в этом году соотношение долговых платежей (погашение основной суммы + выплата процентов) к доходам Государственного бюджета превышает 13%. Это означает, что с каждых собранных двадцати гривень правительство вынуждено отдавать кредиторам больше тринадцати. Но сегодня у правительства обширные возможности рефинансировать краткосрочные долги новыми выпусками с более низкой процентной ставкой. При этом существует сильная потребность в удлинении сроков обращения ОВГЗ, размещаемых на рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля т.г. составил 362 млрд. 097 млн. 278,19 тыс. грн., или 45 млрд. 874 млн. 585,47 тыс. долл., что на 6,5% больше показателя на конец июня 2010 года.

Государственный долг Украины на конец июля т.г. составил 267 млрд. 237 млн. 884,9 тыс. грн. (73,8%), или 33 млрд. 856 млн. 722,86 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 153 млрд. 947 млн. 672,08 тыс. грн. (42,52%), или 19 млрд. 503 млн. 835,21 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 113 млрд. 290 млн. 212,82 тыс. грн. (31,29%), или 14 млрд. 352 млн. 887,65 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 94 млрд. 859 млн. 393,29 тыс. грн. (26,2%), или 12 млрд. 017 млн. 862,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тыс. грн. (22,38%), или 10 млрд. 265 млн. 289,58 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тыс. грн. (3,82%), или 1 млрд. 752 млн. 573,03 тыс. долл.